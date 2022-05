Incrociatore russo affondato | emergono altre verità | dagli Usa informazioni a Kiev per colpire il Moskva

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 maggio 2022) I media americani tornano sulla vicenda dell’a metà aprile, presumibilmente con missili anti-nave ucraini. Secondo il Washington Post e il New York Times, che citano fonti anonime a conoscenza della questione, l’operazione si sarebbe svolta sulla base delled’intelligence che gli Usa avrebbero fornito in aiuto a, per centrare l’ammiraglia della flotta navale russa. Il fiore all’occhiello della marina militare di Mosca, colpita e affondata meno di un mese fa. Anche se la Russia ha parlato di un incendio a bordo come causa della distruzione e dell’inabissamento. E nonostante Washington affermi che non era a conoscenza dei piani dell’Ucraina. Il ruolo degli Usa nella vicenda dell’...