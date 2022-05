Incentivi auto sbloccati, come avere lo sconto fino a 5mila euro (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta per entrare in vigore il provvedimento con le nuove agevolazioni per l’acquisto di auto e moto elettriche, ma anche ibride e a bassa emissione. Il Mise ha fatto sapere che è stato registrato dalla Corte dei Conti,, dopo quasi un mese, il decreto automotive varato dal governo Draghi, sottolineando che per entrare in vigore serviranno la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’operatività della piattaforma per le prenotazioni. “Adempimenti – sottolinea il Mise – che saranno effettuati nel più breve tempo possibile“. Il Governo dovrebbe finalizzare dunque in maniera definitiva le prime misure di intervento per la ripartizione degli 8,7 miliardi di euro previsti per il super fondo automotive fino al 2030, con i primi 650 milioni di euro proprio per il 2022 (poi un miliardo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Sta per entrare in vigore il provvedimento con le nuove agevolazioni per l’acquisto die moto elettriche, ma anche ibride e a bassa emissione. Il Mise ha fatto sapere che è stato registrato dalla Corte dei Conti,, dopo quasi un mese, il decretomotive varato dal governo Draghi, sottolineando che per entrare in vigore serviranno la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’operatività della piattaforma per le prenotazioni. “Adempimenti – sottolinea il Mise – che saranno effettuati nel più breve tempo possibile“. Il Governo dovrebbe finalizzare dunque in maniera definitiva le prime misure di intervento per la ripartizione degli 8,7 miliardi diprevisti per il super fondomotiveal 2030, con i primi 650 milioni diproprio per il 2022 (poi un miliardo di ...

