Inceneritore Roma | Grillo | insensato poteri speciali a Gualtieri

Advertising

ignaziocorrao : Breve storia triste: Gli “ambientalisti” italiani sostengono alle elezioni romane #Gualtieri. La soluzione di Gual… - ale_villarosa : Draghi sta distruggendo tutto lo dimostra anche il fatto che voglia un inceneritore a Roma, lo metta di fianco al C… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - aleposer : Ma ha perfettamente ragione: che bisogno c’è di un inceneritore a Roma quando a smaltire i rifiuti ci pensano già c… - SkyTG24 : Rifiuti, Grillo: “È insensato realizzare un inceneritore a #Roma” -

"È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra ...Un sostegno esplicito a Conte come non lo si vedeva da mesi che non allenterà la tensione nel campo giallorosso, già diviso sulla questione Sul dibattito intorno all'da costruire a, ...Roma, 6 mag. (askanews) - 'È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le ...Il fondatore del Movimento Cinque stelle pubblica un post sul suo blog nel quale boccia la soluzione, considerata agli antipodi della’economia circolare. La replica del leader di Azione: «Chi non vuol ...