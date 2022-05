In scena ‘Le ultime lune’: ultimo spettacolo in concorso al Festival XS (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 8 maggio 2022, alle ore 19.15, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a) va in scena Le ultime lune” due atti di Furio Bordon. È l’ultimo spettacolo in concorso per la tredicesima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi di Salerno con il coordinamento di Enzo Tota. A calcare le tavole del Teatro Genovesi saranno Aldo L’Imperio (che ne firma la regia), Anna Cofano e Giuseppe Nardone con quello che è stato definito uno dei testi del teatro contemporaneo d’autore. Il sottotitolo è “quando la felicità è nel passato” e così per il protagonista dell’opera che aspetta nella sua stanza il ritorno del figlio, che lo accompagnerà in casa di riposo. Fotografa con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 8 maggio 2022, alle ore 19.15, al Teatro Genovesi a Salerno (via Principessa Sichelgaita, 12a) va inLelune” due atti di Furio Bordon. È l’inper la tredicesima edizione delNazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi di Salerno con il coordinamento di Enzo Tota. A calcare le tavole del Teatro Genovesi saranno Aldo L’Imperio (che ne firma la regia), Anna Cofano e Giuseppe Nardone con quello che è stato definito uno dei testi del teatro contemporaneo d’autore. Il sottotitolo è “quando la felicità è nel passato” e così per il protagonista dell’opera che aspetta nella sua stanza il ritorno del figlio, che lo accompagnerà in casa di riposo. Fotografa con ...

