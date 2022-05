In mostra a Roma: «la vera fotografia» di Gianni Berengo Gardin (Di venerdì 6 maggio 2022) Al Maxxi di Roma una mostra con oltre 200 scatti firmati dal grande fotografo. Un viaggio in Italia che parte dall'amatissima Venezia Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) Al Maxxi diunacon oltre 200 scatti firmati dal grande fotografo. Un viaggio in Italia che parte dall'amatissima Venezia

Advertising

santegidionews : Porte aperte e inclusione al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca (#Roma). Fino al #29maggio la mostra DIS/INTEGRA… - TuttoSuRoma : #Roma, alla Galleria Borghese turista cade e danneggia tela di Guido Reni in mostra - turismoland : RT @ANSA_ViaggiART: L'importanza della sospensione e il bisogno di distacco di #GiorgioMorandi raccontati in “Il Tempo Sospeso”, la mostra… - IvanaIv29438384 : RT @santegidionews: Porte aperte e inclusione al Museo Laboratorio di Tor Bella Monaca (#Roma). Fino al #29maggio la mostra DIS/INTEGRATION… - anjody17 : Forza Roma, forza lupi! Questa è l'ora de mostra' quanto valemo! Let's go Roma! Let's go wolves It's time to show… -