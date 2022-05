In Italia è senza occupazione il 42,6% delle mamme tra 25 e 54 anni (Di venerdì 6 maggio 2022) commenta Dai dati del rapporto di Save the Children 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022', emerge che il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con due o più figli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 maggio 2022) commenta Dai dati del rapporto di Save the Children 'Le Equilibriste. La maternità in2022', emerge che il 42,6%tra i 25 e i 54non è occupata e il 39,2% con due o più figli ...

Advertising

reportrai3 : 'La storia di venti anni di crimini di guerra in Afghanistan si riduce soltanto ai talebani, senza indagare gli ame… - Adnkronos : #WorldPressFreedomDay : l'Italia perde 17 posizioni in un anno nella classifica sullo stato dell'informazione stila… - pdnetwork : L'intervista a #Lavrov è un'onta per il nostro Paese: un comizio senza contraddittorio, pieno di falsità e antisemi… - BMussatti : RT @Guido44895392: Qualcuno mi spieghi perchè io dovrei morire in caso di Guerra. Per dei Nazisti per giunta!Eppure credo di essere in rego… - e_comis : RT @GuidoCrosetto: Potrei anche condividere ciò che ha detto ieri Draghi sul possibile allargamento futuro dell’UE ma lui non può assumere… -