In Italia 43.947 nuovi casi covid e 125 morti, positività giù a 14,5% (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 43.947 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore, contro i 48.255 di ieri e, soprattutto, i 58.861 di venerdi' scorso. I tamponi processati sono 302.406 (ieri 327.178) con un tasso di positività che scende leggermente dal 14,7% al 14,5%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 125 (ieri 138): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 164.304. In calo i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -2), con 31 ingressi del giorno, e scendono a 363 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 220 in meno (ieri -230), e sono 9.164 in tutto. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.747 contagi, seguita da Campania (+5.009), Veneto (+4.464), ...

