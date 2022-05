In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: Guerini dichiara guerra alla Russia. Come Biden e bojo (Di venerdì 6 maggio 2022) De bello Mario Guerini manda nuove armi contro “le postazioni russe” Parlamento. L’audizione del ministro della Difesa in commissione: l’invio riguarda munizioni difensive a corto raggio di Wanda Marra Il Fronte dei Buoni di Marco Travaglio Washington. Appena nominata dall’amico Biden direttrice del Disinformation Governance Board del Dipartimento per la sicurezza interna Usa, una sorta di Ministero della Verità, Nina Jankowicz dichiara: “La derisione online di Kamala Harris è una minaccia per la sicurezza nazionale”. Chiunque prenda in giro sul web con battute, meme e sberleffi la vicepresidente Usa è un guerra in Ucraina Putin intima la resa ad Azov Kiev: offensiva a fine giugno Arestovych. Prima di contrattaccare, l’Ucraina deve “armare in modo completo diverse brigate”: “Solo dopo potremo iniziare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) De bello Mariomanda nuove armi contro “le postazioni russe” Parlamento. L’audizione del ministro della Difesa in commissione: l’invio riguarda munizioni difensive a corto raggio di Wanda Marra Il Fronte dei Buoni di Marco Travaglio Washington. Appena nominata dall’amicodirettrice del Disinformation Governance Board del Dipartimento per la sicurezza interna Usa, una sorta di Ministero della Verità, Nina Jankowicz: “La derisione online di Kamala Harris è una minaccia per la sicurezza nazionale”. Chiunque prenda in giro sul web con battute, meme e sberleffi la vicepresidente Usa è unin Ucraina Putin intima la resa ad Azov Kiev: offensiva a fine giugno Arestovych. Prima di contrattaccare, l’Ucraina deve “armare in modo completo diverse brigate”: “Solo dopo potremo iniziare ...

