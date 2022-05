In arrivo il bonus trasporti: contributo di 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici (Di venerdì 6 maggio 2022) Non solo il bonus 200 euro. Il governo si prepara a mettere in campo un’altra misura a sostegno della popolazione: un contributo da 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il bonus è un contributo da 60 euro per acquistare l’abbonamento ai mezzi pubblici ed è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35 mila euro. Per garantire la copertura della misura sarà istituito un fondo dedicato da 100 milioni di euro. Il bonus potrà essere utilizzato per un solo acquisto e coprirà fino al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) Non solo il200. Il governo si prepara a mettere in campo un’altra misura a sostegno della popolazione: unda 60per gliai. Ilè unda 60per acquistare l’abbonamento aied è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35 mila. Per garantire la copertura della misura sarà istituito un fondo dedicato da 100 milioni di. Ilpotrà essere utilizzato per un solo acquisto e coprirà fino al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto di...

