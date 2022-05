Imprese: Valore impresa, 13 maggio a Milano Stati generali pmi e professionisti (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Labitalia) - 'Crisi d'impresa, tutele, strumenti e finanza. Destinazione: continuità e sostenibilità'. Sono questi i temi al centro degli Stati generali delle pmi e dei professionisti, promossi dalla Fondazione Centro Studi di Valore impresa e che si svolgeranno a Milano il 13 maggio presso il Teatro Gerolamo (piazza Cesare Beccaria, 8). Il programma prevede i saluti introduttivi delle autorità e dei partner: Gianni Cicero, presidente e fondatore del Network Valore impresa; Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, docente presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Seguono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Labitalia) - 'Crisi d', tutele, strumenti e finanza. Destinazione: continuità e sostenibilità'. Sono questi i temi al centro deglidelle pmi e dei, promossi dalla Fondazione Centro Studi die che si svolgeranno ail 13presso il Teatro Gerolamo (piazza Cesare Beccaria, 8). Il programma prevede i saluti introduttivi delle autorità e dei partner: Gianni Cicero, presidente e fondatore del Network; Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, docente presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di. Seguono ...

