Ilva. Persiste il pericolo per la salute. Italia condannata per le conseguenze su cittadini e dipendenti. (Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Stato Italiano a causa delle emissioni dell’Ilva responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcuni dipendenti dell’impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti di Taranto Leggi su freeskipper (Di venerdì 6 maggio 2022) La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha pronunciato 4 nuove condanne nei confronti dello Statono a causa delle emissioni dell’responsabili di mettere a rischio ladei. Le condanne riguardano i ricorsi presentati tra il 2016 e il 2019 da alcunidell’impianto siderurgico oltre che da oltre 200 abitanti di Taranto

