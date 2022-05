Ilary Blasi sotto shock: “Vuole chiamare l’avvocato” | Terremoto in Honduras (Di venerdì 6 maggio 2022) Clima sempre più teso tra alcuni dei naufraghi ancora in gioco all’Isola dei Famosi: arriva la richiesta shock per Ilary Blasi La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi (screenshot sito Isola)Tra alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi è ormai guerra aperta con due fazioni che si sono ormai venute a creare. In queste ore la situazione sembrerebbe essere ulteriormente peggiorata a causa di un acceso botta e risposta tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. Tra i due sono volate accuse pesantissime e la moglie di Clemente Russo sembrerebbe essere intenzionata a voler chiamare un avvocato. Una richiesta che rischia di generare il caos sull’isola ed in studio con Ilary Blasi che dovrà gestire una situazione particolarmente ... Leggi su specialmag (Di venerdì 6 maggio 2022) Clima sempre più teso tra alcuni dei naufraghi ancora in gioco all’Isola dei Famosi: arriva la richiestaperLa conduttrice dell’Isola dei Famosi,(screenshot sito Isola)Tra alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi è ormai guerra aperta con due fazioni che si sono ormai venute a creare. In queste ore la situazione sembrerebbe essere ulteriormente peggiorata a causa di un acceso botta e risposta tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis. Tra i due sono volate accuse pesantissime e la moglie di Clemente Russo sembrerebbe essere intenzionata a volerun avvocato. Una richiesta che rischia di generare il caos sull’isola ed in studio conche dovrà gestire una situazione particolarmente ...

