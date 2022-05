Ilary Blasi dà addio al doppio appuntamento settimanale, le novità de L’Isola dei Famosi (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilary Blasi è pronta ad accogliere tre grandi novità di questa edizione de L’Isola dei Famosi. La prima è che quella di domani sera sarà l’ultima puntata di venerdì. Dalla prossima settimana, infatti, e fino alla finalissima, il reality tornerà alla sua formula classica di un solo appuntamento settimanale, quello del lunedì. La seconda novità è l’allungamento di oltre un mese. La finale si terrà a Milano il prossimo 27 giugno in piena estate. La terza ed ultima, infine, è l’ingresso di tre nuove naufraghe previste nella puntata di questa sera (venerdì 6 maggio). A confermare l’indiscrezione, il portale TvBlog. “Vedremo dunque i tre nuovi concorrenti approdare sulL’Isola dei Famosi domani sera, venerdì 6 maggio 2022, in ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022)è pronta ad accogliere tre grandidi questa edizione dedei. La prima è che quella di domani sera sarà l’ultima puntata di venerdì. Dalla prossima settimana, infatti, e fino alla finalissima, il reality tornerà alla sua formula classica di un solo, quello del lunedì. La secondaè l’allungamento di oltre un mese. La finale si terrà a Milano il prossimo 27 giugno in piena estate. La terza ed ultima, infine, è l’ingresso di tre nuove naufraghe previste nella puntata di questa sera (venerdì 6 maggio). A confermare l’indiscrezione, il portale TvBlog. “Vedremo dunque i tre nuovi concorrenti approdare suldeidomani sera, venerdì 6 maggio 2022, in ...

