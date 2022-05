“Il termovalorizzatore di Roma: costoso e pericoloso, brucia rifiuti e opportunità di crescita economica”, Grillo attacca il sindaco Gualtieri (Di venerdì 6 maggio 2022) ‘Ispirato’ dall’aria salubre che circonda il suo ‘eremo’ ligure, edificato a ridosso di una bellissima spiaggia, malgrado i complicati precedenti della ‘sua’ Raggi, legati ai rifiuti nella Capitale, Beppe Grillo deve aver avuto una sorta di ‘illuminazione’ ambientalista, prendendo improvvisamente a cuore le sorti della Città Eterna. Così, acceso il pc, ha affidato al suo blog un commento dedicato al primo cittadino capitolino: “È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti al sindaco Gualtieri non per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impianto costoso e pericoloso che brucia rifiuti e opportunità di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) ‘Ispirato’ dall’aria salubre che circonda il suo ‘eremo’ ligure, edificato a ridosso di una bellissima spiaggia, malgrado i complicati precedenti della ‘sua’ Raggi, legati ainella Capitale, Beppedeve aver avuto una sorta di ‘illuminazione’ ambientalista, prendendo improvvisamente a cuore le sorti della Città Eterna. Così, acceso il pc, ha affidato al suo blog un commento dedicato al primo cittadino capitolino: “È insensata la scelta di affidare poteri commissariali indistinti alnon per applicare oggi le migliori pratiche disponibili e realizzare impianti utili, ma per installare tra chissà quanti anni, almeno 6 o 7, un impiantochedi ...

