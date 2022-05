"Il successore di Putin se il presidente dovesse morire". Voci mondiali su Shoigu, il piano del ministro al Cremlino (Di venerdì 6 maggio 2022) Se succedesse qualcosa a Vladimir Putin il successore sarebbe Sergei Shoigu, l'attuale ministro della Difesa. Ne è convinta Sarah Whitmore, esperta di fama mondiale di politica russa con cattedra alla Oxford Brookes University. In questi giorni, la professoressa ha dichiarato al Mirror: “È molto probabile che il regime intorno a Putin scelga un successore fidato e adatto ai suoi interessi. Qualcuno che conosciamo come Shoigu, è stato propagandato come potenziale successore ed è considerato un volto popolare e accettabile al popolo russo”. E pensare che per oltre un mese, il titolare della Difesa è sparito dalla scena pubblica, si riteneva che fosse rimasto vittima di un avvelenamento per essersi opposto all'invasione dell'Ucraina. Una fake news ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Se succedesse qualcosa a Vladimirilsarebbe Sergei, l'attualedella Difesa. Ne è convinta Sarah Whitmore, esperta di fama mondiale di politica russa con cattedra alla Oxford Brookes University. In questi giorni, la professoressa ha dichiarato al Mirror: “È molto probabile che il regime intorno ascelga unfidato e adatto ai suoi interessi. Qualcuno che conosciamo come, è stato propagandato come potenzialeed è considerato un volto popolare e accettabile al popolo russo”. E pensare che per oltre un mese, il titolare della Difesa è sparito dalla scena pubblica, si riteneva che fosse rimasto vittima di un avvelenamento per essersi opposto all'invasione dell'Ucraina. Una fake news ...

