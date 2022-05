Il sistema antimissilistico che può spazzare via le armi nucleari di Putin: lo scudo della Gran Bretagna, costato mezzo miliardo di sterline (Di venerdì 6 maggio 2022) La Gran Bretagna sta prendendo molto sul serio le minacce nucleari che arrivano dalla Russia. Recentemente Russia1, la tv di Stato che fa capo direttamente al Cremlino, ha rappresentato graficamente... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 maggio 2022) Lasta prendendo molto sul serio le minacceche arrivano dalla Russia. Recentemente Russia1, la tv di Stato che fa capo direttamente al Cremlino, ha rappresentato graficamente...

Advertising

ubaloatiotu : Il sistema antimissilistico che può spazzare via le armi nucleari di Putin: lo scudo della Gran Bretagna, costato m… - FS_691_026 : Stiamo per arrivare a Johnson e Lavrov con le palle di fuori per far vedere chi ce l'ha più grosse! Coglioni tutti!… - ukrainkanada3 : - graziellameran1 : RT @shineelite2: @Ci1812 Il porco si è scusato con Israele per un solo motivo:Israele è l'unico stato al mondo che possiede un sistema anti… - Gazzettino : Il sistema antimissilistico che può spazzare via le armi nucleari di Putin: lo scudo della Gran Bretagna, costato m… -