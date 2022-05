Il racconto in musica del Diario di Anna Frank (Di venerdì 6 maggio 2022) “Annelies”: . ll racconto in musica del Diario di Anna Frank Un inno alla pace, alla speranza e al coraggio in un momento storico drammatico in cui l’Europa è sconvolta dal conflitto in Ucraina. La sera di mercoledì 11 maggio alle 21, Fondazione Luigi Bon, Mittelfest e vicino/lontano portano sul palco della chiesa di San Francesco l’opera Annelies, una rielaborazione in musica del celebre Diario di Anna Frank. Le pagine della Frank, tradotte in oltre 70 lingue e inserite dall’Unesco nell’”Elenco delle Memorie del mondo”, diventano un’opera corale del compositore inglese James Whitbourn sulibretto della scrittrice Melanie Challenger. Annelies è stata eseguita per la prima volta nel 2005 a Londra, in occasione del ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) “Annelies”: . llindeldiUn inno alla pace, alla speranza e al coraggio in un momento storico drammatico in cui l’Europa è sconvolta dal conflitto in Ucraina. La sera di mercoledì 11 maggio alle 21, Fondazione Luigi Bon, Mittelfest e vicino/lontano portano sul palco della chiesa di San Francesco l’opera Annelies, una rielaborazione indel celebredi. Le pagine della, tradotte in oltre 70 lingue e inserite dall’Unesco nell’”Elenco delle Memorie del mondo”, diventano un’opera corale del compositore inglese James Whitbourn sulibretto della scrittrice Melanie Challenger. Annelies è stata eseguita per la prima volta nel 2005 a Londra, in occasione del ...

Advertising

udine20 : Il racconto in musica del Diario di Anna Frank - - edblackcoffee : RT @liborioconca: La regina Dolly Parton e quando disse di no al re Elvis. Su @esquireitalia racconto Una forza della natura, il saggio di… - liborioconca : La regina Dolly Parton e quando disse di no al re Elvis. Su @esquireitalia racconto Una forza della natura, il sagg… - RadioMDN : #musica ISOTTA “Romantic Dark” l’album d’esordio della cantautrice toscana: “13 tracce in cui racconto la mia vita,… - AssCorpoDiBacco : La vita e le gesta del Santo di Siena, le prediche e gli insegnamenti in un racconto teatralizzato, tra prosa e mus… -