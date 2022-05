Il politologo Revelli è sconsolato: “Sia Russia sia Ucraina hanno già perso, tunnel senza uscita” (Di venerdì 6 maggio 2022) Qual è il punto di vittoria o di sconfitta per Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? La domanda è rivolta nel corso della puntata del 6 maggio di Omnibus, talk show del mattino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, a Marco Revelli, politologo, che contesta la narrazione per arrivare alla pace: “Non è una partita di calcio, con la vittoria che si misura sui gol subiti o fatti. È una guerra dove sul terreno restano corpi, persone e vita, questa guerra l'hanno già persa tutti, tutti e due i contendenti. In primo luogo l'ha persa la Russia di Putin, che ha commesso un atto inqualificabile, con un effetto boomerang immediato e destinato a durare nel tempo, chi decide una guerra di aggressione e non riesce a concluderla nei brevi tempi che si era proposto subisce un contraccolpo gravissimo, ma l'ha persa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Qual è il punto di vittoria o di sconfitta per Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? La domanda è rivolta nel corso della puntata del 6 maggio di Omnibus, talk show del mattino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, a Marco, che contesta la narrazione per arrivare alla pace: “Non è una partita di calcio, con la vittoria che si misura sui gol subiti o fatti. È una guerra dove sul terreno restano corpi,ne e vita, questa guerra l'già persa tutti, tutti e due i contendenti. In primo luogo l'ha persa ladi Putin, che ha commesso un atto inqualificabile, con un effetto boomerang immediato e destinato a durare nel tempo, chi decide una guerra di aggressione e non riesce a concluderla nei brevi tempi che si era proposto subisce un contraccolpo gravissimo, ma l'ha persa ...

