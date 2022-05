Il paradiso delle signore: Pietro lascia senza parole Teresa (Di venerdì 6 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa puntata della prima stagione della nostra amatissima soap opera. Anche oggi, 6 maggio va in onda una nuova puntata del paradiso delle signore, la soap opera che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori, anche se si tratta di alcune repliche. Si perchè come L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 6 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa puntata della prima stagione della nostra amatissima soap opera. Anche oggi, 6 maggio va in onda una nuova puntata del, la soap opera che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori, anche se si tratta di alcune repliche. Si perchè come L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

PSmoglica : RT @YourAbruzzo: Nel @Parcoabruzzo, una delle escursioni più belle è quella che risale la Val Fondillo nel comune di Opi (Aq)! Il nome deri… - viagginbici : RT @YourAbruzzo: Nel @Parcoabruzzo, una delle escursioni più belle è quella che risale la Val Fondillo nel comune di Opi (Aq)! Il nome deri… - _thegod_father : la situazione non era delle migliori. qua invece appena si sta in paradiso di fanno i 40-50k mentre appena si inizi… - PasqualeMarro : #ilparadisodellesignore due protagonisti fatti fuori. Fan in agitazione - ParliamoDiNews : Teresa Iorio torna ufficialmente al Paradiso delle Signore: Vittorio ritrova il suo grande amore? -… -