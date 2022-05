Il padre di un marinaio disperso della Moskva denuncia: la Procura militare russa mi ha mentito (Di venerdì 6 maggio 2022) Dmitry Shkrebets padre di un marinaio russo “disperso” sull’incrociatore Moskva affondato in seguito a un attacco ucraino il mese scorso, ha denunciato che la Procura militare russa lo ha informato, in una lettera, che la nave su cui era in missione il figlio, una recluta, non era mai entrata in acque territoriali ucraine e che non partecipava all'”operazione militare speciale” russa. Nel corso di quello che viene definito “incidente di emergenza”, il figlio è quindi risultato “disperso”. “Che genere di feccia dovete essere per inviare una lettera come questa?”, ha scritto Shkrebets, che vive a Yalta, su VKontakte, dove ha pubblicato anche la foto della lettera ricevuta. Il suo post è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Dmitry Shkrebetsdi unrusso “” sull’incrociatoreaffondato in seguito a un attacco ucraino il mese scorso, hato che lalo ha informato, in una lettera, che la nave su cui era in missione il figlio, una recluta, non era mai entrata in acque territoriali ucraine e che non partecipava all'”operazionespeciale”. Nel corso di quello che viene definito “incidente di emergenza”, il figlio è quindi risultato “”. “Che genere di feccia dovete essere per inviare una lettera come questa?”, ha scritto Shkrebets, che vive a Yalta, su VKontakte, dove ha pubblicato anche la fotolettera ricevuta. Il suo post è ...

