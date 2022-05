Il New York Times inguaia Biden. Lo scoop sui raid anti-russi di Kiev guidati dagli Usa è una lezione per l’informazione. In Italia lo avrebbero accusato di essere filo-putiniano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il New York Times lancia la bomba (mediatica) e scrive nero su bianco (leggi l’articolo) che gli Usa hanno fornito all’Ucraina informazioni sulle unità russe che hanno permesso di uccidere molti dei generali russi morti un questi due mesi di guerra. A rivelarlo sono alti funzionari americani che raccontano come l’aiuto mirato sia parte di uno sforzo bellico ritenuto riservito dall’amministrazione Biden. Il New York Times ha svelato i retroscena dei raid compiuti da Kiev grazie alle informazioni fornite dagli Usa Le informazioni passate dagli Usa all’Ucraina includono la posizione e altri dettagli del quartier generale mobile dell’esercito russo, che si trasferisce frequentemente per non essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Newlancia la bomba (mediatica) e scrive nero su bianco (leggi l’articolo) che gli Usa hanno fornito all’Ucraina informazioni sulle unità russe che hanno permesso di uccidere molti dei generalimorti un questi due mesi di guerra. A rivelarlo sono alti funzionari americani che raccontano come l’aiuto mirato sia parte di uno sforzo bellico ritenuto riservito dall’amministrazione. Il Newha svelato i retroscena deicompiuti dagrazie alle informazioni forniteUsa Le informazioni passateUsa all’Ucraina includono la posizione e altri dettagli del quartier generale mobile dell’esercito russo, che si trasferisce frequentemente per non...

Advertising

fattoquotidiano : LA RIVELAZIONE DEL NYT “Intelligence Usa aiutò Kiev a localizzare e uccidere i generali russi”. La Casa Bianca atta… - giuliacavalier : New York Review of Books office, o di come mi sono improvvisamente sentita ordinata. - RobertoBurioni : Protesta pacifista a New York contro la spedizione di armi all’Inghilterra e a favore della pace con la Germania na… - sempregilda : RT @francofontana43: Crimini di guerra: assassinati 12 generali russi Omicidi mirati: Usa & Ucraina killer seriali L’ira di Biden contro i… - ari_cavi_ : RT @HSHQIta: Gli impegni di Harry fino ad ora per la promo di #HarrysHouse: • 18 MAGGIO: Howard Stern Show • 19 MAGGIO: Today Show • 20 MA… -