Il motore (italiano) per il Vega E supera il primo testo. Il successo di Avio (Di venerdì 6 maggio 2022) Test riuscito per Avio. Il nuovo motore M10 a ossigeno e metano liquido è stato testato con successo presso il poligono Space propulsion test facility a Salto di Quirra (Sardegna). Sarà destinato al lanciatore Vega E (Evolution), un progetto coordinato dall'Agenzia spaziale europea (Esa), che mira a qualificare la versione successiva del Vega C. Tale progetto sin dalle sue fasi iniziali è stato sostenuto dal governo italiano, con particolare impegno del ministro per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao, viste le ricadute positive che può avere sia in termini di innovazione sia di sostenibilità, a livello nazionale ed europeo. Il propulsore è stato sviluppato da Avio, gruppo internazionale leader nella realizzazione e sviluppo di lanciatori ...

