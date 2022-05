Il Monza si gioca la serie A, la sfida di Berlusconi e Galliani (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Mancano poche ore alla partita che potrebbe spedire il Monza in serie A per la prima volta nella sua storia. Non è soltanto una questione sportiva, visto che una vittoria ripoterebbe nel campionato più importante anche Silvio Berlusconi, patron del club, e Adriano Galliani, amministratore delegato, a più di cinque anni dalla cessione del Milan. Appuntamento alle 20.30 di venerdì 6 allo stadio di Perugia. Il Monza è secondo in classifica con 67 punti, uno in meno del Lecce. Saranno promosse in A, direttamente, le prime due (il terzo posto disponibile sarà assegnato dopo i play off). Stavolta potrebbe essere la volta buona, a tempo di record, considerato che l'ex premier ha comprato la società brianzola, di cui è presidente il fratello Paolo, nel 2018, quando era ancora in serie ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Mancano poche ore alla partita che potrebbe spedire ilinA per la prima volta nella sua storia. Non è soltanto una questione sportiva, visto che una vittoria ripoterebbe nel campionato più importante anche Silvio, patron del club, e Adriano, amministratore delegato, a più di cinque anni dalla cessione del Milan. Appuntamento alle 20.30 di venerdì 6 allo stadio di Perugia. Ilè secondo in classifica con 67 punti, uno in meno del Lecce. Saranno promosse in A, direttamente, le prime due (il terzo posto disponibile sarà assegnato dopo i play off). Stavolta potrebbe essere la volta buona, a tempo di record, considerato che l'ex premier ha comprato la società brianzola, di cui è presidente il fratello Paolo, nel 2018, quando era ancora in...

