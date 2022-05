Il Maggio Salesiano a Firenze ospita un benefit show dell’onlus Vincere il Dolore

Leggi su funweek

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si intitola Una Giornata Piena di Felicità ed è in programma Sabato 14dalle 21 presso la Sala Esse dell’Istituto. Inserita nel2022, sarà presentata da Giancarlo Passarella: lo scrittore avrà come ospiti amici e testimonialil, tra cui – Vincenzo Incenzo, autore per cantanti famosi (da Michele Zarrillo a Renato Zero, sino alla PFM), ma anche cantautore: in uscita il suo nuovo album Zoo che sarà presentato in un tour la cui prima tappa è proprio dentro la serata all’Istituto. Avrà infatti a disposizione un pianoforte e ci canterà qualche nuovo brano… – Riccardo Caruso, tenore e nipote del grande Enrico Caruso che (dopo i successi mondiali) venne nella fiorentina Lastra a Signa ...