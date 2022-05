Il Giro d'Italia c'è, ma mancano gli italiani (Di venerdì 6 maggio 2022) di Angelo Costa Dicono che il Giro d'Italia in partenza oggi da Budapest non abbia un favorito vero. Eppure c'è ed è riconoscibilissimo: si chiama Richard Carapaz, viene dall'Ecuador e l'ultima volta ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) di Angelo Costa Dicono che ild'in partenza oggi da Budapest non abbia un favorito vero. Eppure c'è ed è riconoscibilissimo: si chiama Richard Carapaz, viene dall'Ecuador e l'ultima volta ...

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - salazartieri : #GiroDItalia #Giro2022 ma un ca.. di giro che si faccia solo in Italia, porca miseria - bizcommunityit : Giro d'Italia, finalmente al via la Corsa Rosa: le tappe bresciane del 2022 -