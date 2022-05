Il generale Bertolini: “La difesa di Azvostal è senza speranza. Non consentirà di ribaltare la situazione” (Di venerdì 6 maggio 2022) “La difesa nell’acciaieria Azvostal di Mariupol dal punto di vista tattico è senza speranza: il soldato ha il dovere di combattere fino alla fine, se il combattimento ha un significato tattico. Ma questa resistenza non consentirà di ribaltare la situazione a Mariupol. E per di più mette a rischio la vita dei civili che forse sono ancora nei sotterranei”. Lo ha evidenziato all’Adnkronos il generale Marco Bertolini, già comandante del Coi in merito alla lunga resistenza ucraina nell’acciaieria Azvostal, bombardata furiosamente. Bertolini: la resistenza a oltranza all’acciaieria Azvostal non ha motivo “Mariupol è sotto controllo russo da tempo e ai russi basterebbe chiuderli dentro e il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) “Lanell’acciaieriadi Mariupol dal punto di vista tattico è: il soldato ha il dovere di combattere fino alla fine, se il combattimento ha un significato tattico. Ma questa resistenza nondilaa Mariupol. E per di più mette a rischio la vita dei civili che forse sono ancora nei sotterranei”. Lo ha evidenziato all’Adnkronos ilMarco, già comandante del Coi in merito alla lunga resistenza ucraina nell’acciaieria, bombardata furiosamente.: la resistenza a oltranza all’acciaierianon ha motivo “Mariupol è sotto controllo russo da tempo e ai russi basterebbe chiuderli dentro e il ...

