Il Gattopardo: Netflix annuncia l'uscita di una nuova serie tratta dal celebre romanzo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Gattopardo sarà adattato sotto forma di serie televisiva con Tom Shankland alla regia: l'annuncio di Netflix è arrivato in occasione dell'inaugurazione dell'ufficio a Roma. Il ceo e fondatore di Netflix, Reed Hastings, in occasione di un incontro con la stampa che ha avuto luogo questa mattina a Roma, ha annunciato la realizzazione de Il Gattopardo, una nuova serie diretta da Tom Shankland e tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento. La trasposizione seriale del romanzo trarrà ispirazione anche dal capolavoro della nostra cinematografia, firmato da Luchino Visconti. Il regista riscoprirà tutta ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilsarà adattato sotto forma ditelevisiva con Tom Shankland alla regia: l'annuncio diè arrivato in occasione dell'inaugurazione dell'ufficio a Roma. Il ceo e fondatore di, Reed Hastings, in occasione di un incontro con la stampa che ha avuto luogo questa mattina a Roma, hato la realizzazione de Il, unadiretta da Tom Shankland edaldi Giuseppe Tomasi di Lampedusa che narra le trasformazioni avvenute nella vita e nella società in Sicilia durante il Risorgimento. La trasposizione seriale deltrarrà ispirazione anche dal capolavoro della nostra cinematografia, firmato da Luchino Visconti. Il regista riscoprirà tutta ...

