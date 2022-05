Il DS può incaricare l’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica a sostituire il DSGA in ferie

(Di venerdì 6 maggio 2022)puòilin. Lo specifica la circolare n. 100 del 22 marzo 2022 dell’ARAN la quale premette che per quanto attiene all’individuazione delle ipotesi di assenza che comportino la necessità di sostituzione del, il contratto non fornisce dettagliate indicazioni. Tuttavia, specifica … Questo ed L'articolo .

Advertising

LaFiocco : @Luigi767718912 @Gi71376847 Il direttore Sansonetti fa un lavoro che esclude a priori favoritismi . Può esentarsi d… - DANIELEALOFAN : Nel regolamento finanziario non c’è alcuna menzione in merito alla pubblicazione del budget cap di ciascun team. L'… -

ForzaPalermo.it

... -le AA. SS. LL. di individuare i percorsi più idonei per una corretta diagnosi e ...disciplinarietà e multi - professionalità della quale una corretta visione della malattia stessa non...... su cui lo Stato nonagire illimitatamente. La decisione della Corte diede alle donne un ... come il Texas, che aveva introdotto una legge simile a settembre, con l'aggravante dii civili ... Di Marzio: «Gruppo Manchester City interessato al Palermo