Il destino dell'Ucraina passa dai piani su Odessa: già scoppiata la seconda Guerra Fredda

Gli obiettivi dell'Ucraina e della Russia che potrebbero porre fine al conflitto non sono ancora molto chiari per i commentatori ed analisti geopolitici. Alessandra Sardoni, conduttrice di Omnibus su La7, ne chiede conto a Marta Dassù, viceministro degli Esteri nel governo Monti e nel governo Letta, nel corso della puntata del 6 maggio. La direttrice di Aspenia traccia un quadro della situazione: "Non è chiaro il land game, dipende dalla capacità sul terreno che si crea via via, siamo ancora troppo in anticipo perché entrambi decidano di trattare. Vladimir Putin all'inizia voleva controllare l'Ucraina e farne una seconda Bielorussia, poi ha ridimensionato il suo focus sul Donbass. Il vero interrogativo riguarda Odessa, c'è un dibattito all'interno del ...

