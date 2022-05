Il ddl sulle criptovalute di Lummis non parlerà di NFT o problemi ambientali (Di venerdì 6 maggio 2022) La senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha affermato che il disegno di legge che sta preparando intende regolamentare le criptovalute nelle stesse categorie degli asset tradizionali Ha detto che gli NFT sono difficili da classificare, quindi non saranno inclusi nel prossimo disegno di legge La senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha rivelato maggiori dettagli sul previsto quadro normativo pro-cripto che dovrebbe presentare in collaborazione con la senatrice democratica di New York Kristin Gillibrand. Parlando ad Axios in un’intervista pubblicata all’inizio di questa settimana, la senatrice ha spiegato che il prossimo disegno di legge vuole inserire le risorse digitali nelle stesse categorie in cui sono regolamentate le risorse tradizionali. Lummis ha spiegato che il disegno di legge vedrebbe la “bacchetta” normativa ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 6 maggio 2022) La senatrice del Wyoming Cynthiaha affermato che il disegno di legge che sta preparando intende regolamentare lenelle stesse categorie degli asset tradizionali Ha detto che gli NFT sono difficili da classificare, quindi non saranno inclusi nel prossimo disegno di legge La senatrice del Wyoming Cynthiaha rivelato maggiori dettagli sul previsto quadro normativo pro-cripto che dovrebbe presentare in collaborazione con la senatrice democratica di New York Kristin Gillibrand. Parlando ad Axios in un’intervista pubblicata all’inizio di questa settimana, la senatrice ha spiegato che il prossimo disegno di legge vuole inserire le risorse digitali nelle stesse categorie in cui sono regolamentate le risorse tradizionali.ha spiegato che il disegno di legge vedrebbe la “bacchetta” normativa ...

