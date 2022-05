“Il Covid ce lo ha portato via”. Lutto nella musica, morto il fondatore del famoso gruppo (Di venerdì 6 maggio 2022) Lutto nel mondo della musica. È morto Howie Pyro, il bassista che ha co-fondato il famoso gruppo punk newyorkese “D Generation”. L’uomo se n’è andato mercoledì (4 maggio) a 61 anni. A riferirlo è la rivista Rolling Stones che ha anche fatto presente che Pyro, il cui vero nome era Howard Kusten, è morto di polmonite correlata al Covid-19. Pyro era stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles per riprendersi da un trapianto di fegato dopo aver combattuto contro una malattia del fegato. Prima del suo periodo nella “D Generation”, Howie Pyro ha suonato nelle band The Blessed e Freaks. Successivamente, ha registrato con il cantante dei Ramones Joey Ramone , tra gli altri. Si è unito all’omonimo gruppo metal del cantante dei Misfits ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)nel mondo della. ÈHowie Pyro, il bassista che ha co-fondato ilpunk newyorkese “D Generation”. L’uomo se n’è andato mercoledì (4 maggio) a 61 anni. A riferirlo è la rivista Rolling Stones che ha anche fatto presente che Pyro, il cui vero nome era Howard Kusten, èdi polmonite correlata al-19. Pyro era stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles per riprendersi da un trapianto di fegato dopo aver combattuto contro una malattia del fegato. Prima del suo periodo“D Generation”, Howie Pyro ha suonato nelle band The Blessed e Freaks. Successivamente, ha registrato con il cantante dei Ramones Joey Ramone , tra gli altri. Si è unito all’omonimometal del cantante dei Misfits ...

