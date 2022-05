Il City se l’è fatta addosso!”: Evra senza freni contro Guardiola (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra i tanti ex calciatori, giornalisti, ed ex sportivi che hanno commentato il KO del Manchester City in Champions League c’è anche l’ex difensore bianconero, Patrice Evra. Il senegalese ha commentato così la sconfitta del City contro il Real: «Il City se l’è fatta addosso, è la verità. Sono traumatizzati. Mi ricordano il PSG: sono dei club basati sui soldi. Anche il Real Madrid ha i soldi, ma dietro ha una storia. Loro soltanto i soldi e i giocatori vanno a giocare lì solo per quel motivo. Poi vincono i campionati, certo, ma un calciatore sceglie di andare al Manchester City soltanto perché ti offre di più». Real City Evra Dichiarazioni E su ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Tra i tanti ex calciatori, giornalisti, ed ex sportivi che hanno commentato il KO del Manchesterin Champions League c’è anche l’ex difensore bianconero, Patrice. Il senegalese ha commentato così la sconfitta delil Real: «Ilse l’èaddosso, è la verità. Sono traumatizzati. Mi ricordano il PSG: sono dei club basati sui soldi. Anche il Real Madrid ha i soldi, ma dietro ha una storia. Loro soltanto i soldi e i giocatori vanno a giocare lì solo per quel motivo. Poi vincono i campionati, certo, ma un calciatore sceglie di andare al Manchestersoltanto perché ti offre di più». RealDichiarazioni E su ...

Advertising

leleadani : Risultato giusto nella somma delle 2 partite, direi 13 a 7 per il City. Ma non si può battere chi trasforma l’acqu… - CB_Ignoranza : Era il 2018 e l'agente di Yaya Touré lanciava verso Guardiola una maledizione che continua ad avverarsi. Da quel gi… - brichiel : @babylonboss @SommaMonica @CampiMinati Pep al City lo ha visto alzare solo in tv ,con gente come DeBruyne Aguero St… - gilnar76 : Evra duro: «Il City se l’è fatta addosso». Poi ‘distrugge’ Guardiola! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - canaleenergia : Aumenta l’interesse dei #Comuniitaliani per le #smartcity Il 28% ha avviato almeno un progetto nell’ultimo trienn… -