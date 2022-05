Il Campionato Regionale di Skateboard del Friuli Venezia Giulia fa tappa a Pordenone (Di venerdì 6 maggio 2022) . Dopo la tappa di aprile a Codroipo, lo Skateboard approda allo storico “Slimpark” di Pordenone Inizierà nel pomeriggio di sabato 7 maggio a Pordenone la seconda tappa del Campionato Regionale di Skateboard FISR/FVG organizzata dalla ASD Thank You Skateboarding (Lignano), coadiuvata nel Pordenonese da Kevin Basset, skater d’esperienza che ricopre un ruolo attivo a sostegno degli atleti della categoria Senior della squadra “SkateFvg” e il supporto dell’ASD Skate School Trieste, la Polisportiva Codroipo e le ASD Wheel Be Fun (Trieste) e ASD Klan del Bosco (Tarvisio). Dopo la prima tappa di Codroipo, che ha visto impegnati una quarantina di skaters, a Pordenone è previsto un nuovo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 maggio 2022) . Dopo ladi aprile a Codroipo, loapproda allo storico “Slimpark” diInizierà nel pomeriggio di sabato 7 maggio ala secondadeldiFISR/FVG organizzata dalla ASD Thank Youing (Lignano), coadiuvata nelse da Kevin Basset, skater d’esperienza che ricopre un ruolo attivo a sostegno degli atleti della categoria Senior della squadra “SkateFvg” e il supporto dell’ASD Skate School Trieste, la Polisportiva Codroipo e le ASD Wheel Be Fun (Trieste) e ASD Klan del Bosco (Tarvisio). Dopo la primadi Codroipo, che ha visto impegnati una quarantina di skaters, aè previsto un nuovo ...

