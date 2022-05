(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) –l’di Moncalcino, sorella minore in ordine di tempo di quella di Gaiole in Chianti, la prima granfondo amatoriale dedicata a bici anteriorei al 1987 e ciclisti in maglie di lana e pieno stile vintage. “duedie limitazioni riproponiamo gli aspetti alla base del successo crescente dell’evento – spiega Franco Rossi, presidente diItalia e responsabile dell’organizzazione – Dobbiamo continuare ad avere comportamenti prudenti ma possiamore ad accogliere con il sorriso i ciclisti e le loro famiglie in arrivo a” “il festival ad esempio – continua Rossi – con i suoi balli e le musiche in piazza.no gli spettacoli e i giochi per i bambini. ...

Advertising

MCriscitiello : Dal 30 maggio torna il calciomercato su sportitalia @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @Glongari @debbys1986… - DiMarzio : Da #Hamsik a #Gervinho e #BrunoPeres, #Cornelius capocannoniere: tanta #SerieA nel @Trabzonspor che dopo 38 anni to… - juventusfc : Torna il J1897 Day! ll 13 maggio una cena speciale: 100 persone, 1 solo dress code: bianco e nero ???? Qui ci si… - telodogratis : Il 29 maggio torna Eroica Montalcino. “La normalità dopo due anni di mascherine” - Filippo923 : RT @MCriscitiello: Dal 30 maggio torna il calciomercato su sportitalia @tvdellosport @AlfredoPedulla @laballara @Glongari @debbys1986 @fral… -

Paolo Foxcon l'Oroscopo del Weekend per il fine settimana che va da oggi, venerdì 6, a domenica 8. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le previsioni per i segni zodiacali dallo ...Una fiera della cybersecurity con tanto di stand, incontri d'affari e panel di discussione: Cybertech Europe quest'annoin presenza a Roma il 10 e 11per parlare di sicurezza informatica, difesa elettronica e cyber diplomacy. E sul palco ci saranno alcuni tra gli attori più importanti per discutere di come ...Tutto il gusto della primavera sulle tavole dei ristoranti tipici. Al via da sabato 7 maggio il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione co ...(Adnkronos) – Torna l’Eroica di Moncalcino, sorella minore in ordine di tempo di quella di Gaiole in Chianti, la prima granfondo amatoriale dedicata a bici anteriorei al 1987 e ciclisti in maglie di l ...