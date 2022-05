Il 29 maggio torna Eroica Montalcino. "La normalità dopo due anni di mascherine" (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - torna l'Eroica di Moncalcino, sorella minore in ordine di tempo di quella di Gaiole in Chianti, la prima granfondo amatoriale dedicata a bici anteriorei al 1987 e ciclisti in maglie di lana e pieno stile vintage. "dopo due anni di mascherine e limitazioni riproponiamo gli aspetti alla base del successo crescente dell'evento - spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia e responsabile dell'organizzazione - Dobbiamo continuare ad avere comportamenti prudenti ma possiamo tornare ad accogliere con il sorriso i ciclisti e le loro famiglie in arrivo a Montalcino" "torna il festival ad esempio - continua Rossi - con i suoi balli e le musiche in piazza. tornano gli spettacoli e i giochi per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) -l'di Moncalcino, sorella minore in ordine di tempo di quella di Gaiole in Chianti, la prima granfondo amatoriale dedicata a bici anteriorei al 1987 e ciclisti in maglie di lana e pieno stile vintage. "duedie limitazioni riproponiamo gli aspetti alla base del successo crescente dell'evento - spiega Franco Rossi, presidente diItalia e responsabile dell'organizzazione - Dobbiamo continuare ad avere comportamenti prudenti ma possiamore ad accogliere con il sorriso i ciclisti e le loro famiglie in arrivo a" "il festival ad esempio - continua Rossi - con i suoi balli e le musiche in piazza.no gli spettacoli e i giochi per i ...

