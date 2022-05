I sindacati della scuola verso lo sciopero. Lunedì 9 maggio alle 14.30 in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, la Scuola si ribella. I sindacati verso lo sciopero generale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Dalla riforma del reclutamento al rinnovo del contratto, lasi ribella. Ilogenerale contro il decreto legge che delinea il nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti. L'articolo .

Advertising

drubald : RT @orizzontescuola: I sindacati della scuola verso lo sciopero. Lunedì 9 maggio alle 14.30 in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV - orizzontescuola : I sindacati della scuola verso lo sciopero. Lunedì 9 maggio alle 14.30 in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV - GinottoG8 : RT @distefanoTW: Lavoratori privati obbligati ancora all’uso della mascherina. Dipendenti pubblici NO. Questa ennesima discriminazione imbe… - roberto83367417 : RT @MascioliPaola: Dopo l’attacco missilistico di oggi che ha distrutto aeroporto e in vista del 2 maggio, anniversario strage della casa d… - ziaanto62 : @vitalbaa Siamo un paese di eberi con dei sindacati ebeti dediti più soltanto ormai a dare servizi CAF e x questo p… -