I consigli al figlio di Ethan Hawke: passa “per caso” sul set della nuova serie tv con Tom Holland e… (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono i rischi del mestiere. E di avere una famiglia tutta nel “business”. Se vuoi seguire le orme di due genitori molto famosi e di una sorella che si sta facendo conoscere in quel mondo, devi mettere in conto anche questi… incontri. Perché può capitare che, mentre stai girando la tua prima importante serie tv, per caso passi in bicicletta tua padre. Che si ferma, stupito (o è tutta scena?) di incontrarti. Ed è subito pronto a darti un paio di consigli. Non necessariamente richiesti. A quel punto, cosa fai? Sorridi, ringrazi e speri vivamente che il discorsetto di papà serva per fare bella figura accanto all’attore che ha salvato il cinema di Hollywood dopo la pandemia. I protagonisti del siparietto, andato in scena per le strade di New York, sono Levon Thurman-Hawke e il suo celebre papà. Ethan ... Leggi su amica (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono i rischi del mestiere. E di avere una famiglia tutta nel “business”. Se vuoi seguire le orme di due genitori molto famosi e di una sorella che si sta facendo conoscere in quel mondo, devi mettere in conto anche questi… incontri. Perché può capitare che, mentre stai girando la tua prima importantetv, perpassi in bicicletta tua padre. Che si ferma, stupito (o è tutta scena?) di incontrarti. Ed è subito pronto a darti un paio di. Non necessariamente richiesti. A quel punto, cosa fai? Sorridi, ringrazi e speri vivamente che il discorsetto di papà serva per fare bella figura accanto all’attore che ha salvato il cinema di Hollywood dopo la pandemia. I protagonisti del siparietto, andato in scena per le strade di New York, sono Levon Thurman-e il suo celebre papà....

Advertising

PosteNews : Adolfo, portalettere di Ivrea, racconta come dopo tanti anni di esperienza nei corrieri ha trovato la stabilità gra… - AldinaConsolini : #aggio #MeseMariano Madonna, tu che sempre ti sei fidata è affidata alla volontà di Dio, aiutaci ad ascoltare, acc… - Silvia_Mio86 : RT @cate_p_: scelta l'hai fatta...' 'Umberto se tornassi indietro lo rifarei' 'tu provi qualcosa per Stefania' 'Da quando è andata via non… - LuTheReader : @rainbow20202020 Più parla e più fa capire quanto abbia condizionato in figlio, ve prego qualcuno del mestiere gli… - coma_girl : La mamma di un mio amico che mi scrive per chiedermi consigli su come vestirsi al matrimonio del figlio. Mo me parte la lacrimuccia. -