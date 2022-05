I 500 chili di cocaina nascosti insieme al caffè (Di venerdì 6 maggio 2022) Mezza tonnellata di cocaina è stata scoperta dalla polizia svizzera all'interno di un carico di caffè proveniente dal Brasile e consegnato allo stabilimento Nespresso di Romont. A fare la scoperta "stupefacente" sono... Leggi su europa.today (Di venerdì 6 maggio 2022) Mezza tonnellata diè stata scoperta dalla polizia svizzera all'interno di un carico diproveniente dal Brasile e consegnato allo stabilimento Nespresso di Romont. A fare la scoperta "stupefacente" sono...

Advertising

teletext_ch_it : Friborgo,sequestrati 500 chili di droga - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Catania, 500 chili di prodotti non tracciabili: multata pescheria - graziellacesari : RT @SkyTG24: #Catania, 500 chili di prodotti non tracciabili: multata pescheria - SkyTG24 : #Catania, 500 chili di prodotti non tracciabili: multata pescheria - Mingyonissimo : Non è mica così vecchia... sarà forse che pesava 500 chili, fuma 8 pacchetti di sigarette al giorno e mangia la mer… -