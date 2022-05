Hyundai - Con le sportive N in pista a Monza

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 maggio 2022) La gamma sportivaN, che include i20, Kona e i30 in versione hatch e fastback, l'Autodromo nazionale die Gabriele Tarquini. Un pacchetto di mischia imperdibile in assoluto. Ancor di più per chi, come il sottoscritto, ha trascorso gli ultimi tempi con una forte astinenza da. Insomma, poter calcare l'asfalto storico del tracciato brianzolo, che quest'anno festeggerà i suoi primi cento anni, è un colpo di adrenalina che ci voleva, e che desideravo condividere con voi. Con le vettureN veloci e divertenti, da scoprire e riscoprire, su unadove i cavalli sembrano non bastare mai. C'è tanto da gustare e l'occasione arriva con una tappa delloDriving experience, un corso di guida impostato su due livelli: quello di un giorno e mezzo o di due giorni e ...