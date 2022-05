“House of The Dragon”: il trailer ufficiale della serie HBO (Di venerdì 6 maggio 2022) La serie verrà rilasciata il 22 agosto È stato rilasciato nelle ultime ore i il teaser trailer di “House Of The Dragon”, l’attesa serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto. La serie tv arriverà ,in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Un prequel degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” basta sul romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. La serie è infatti ambientata 200 anni prima di GOT e racconta la storia della Casa Targaryen. Dieci episodi girati nel Regno Unito con grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Laverrà rilasciata il 22 agosto È stato rilasciato nelle ultime ore i il teaserdi “Of The”, l’attesaHBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto. Latv arriverà ,in contemporanea assoluta con la messa in ondatv via cavo americana. Un prequel degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” basta sul romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin. Laè infatti ambientata 200 anni prima di GOT e racconta la storiaCasa Targaryen. Dieci episodi girati nel Regno Unito con grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Leggi anche: ...

