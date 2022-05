“Ho avuto un aborto spontaneo e ho paura a cercare una nuova gravidanza…” (Di venerdì 6 maggio 2022) Salve dottoressa, le scrivo perché vorrei tanto avere un bimbo, ma mi sento bloccata dall’aborto spontaneo che ho avuto ormai un anno fa. Non riesco proprio a superarlo e ho paura a cercare un’altra gravidanza perché temo che, se dovesse succedere di nuovo, ripiomberei nello stato di tristezza, ancora non superato, che mi ha accompagnato in modo pesante per molti mesi. Mi sento in bilico fra la paura e il desiderio di maternità e non riesco a fare un passo in nessuna direzione. Come posso superare questo momento che dura da tanto tempo? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Salve dottoressa, le scrivo perché vorrei tanto avere un bimbo, ma mi sento bloccata dall’che hoormai un anno fa. Non riesco proprio a superarlo e houn’altra gravidanza perché temo che, se dovesse succedere di nuovo, ripiomberei nello stato di tristezza, ancora non superato, che mi ha accompagnato in modo pesante per molti mesi. Mi sento in bilico fra lae il desiderio di maternità e non riesco a fare un passo in nessuna direzione. Come posso superare questo momento che dura da tanto tempo? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

