Hitler ebreo: il Cremlino non conferma le scuse di Putin al premier israeliano Bennett (Di venerdì 6 maggio 2022) Bugiardi e senza il coraggio delle cose che dicono e che fanno. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha risposto alla domanda sulle scuse del capo dello stato russo ...

GiovaQuez : L'intento di Lavrov erano già chiari. Le dichiarazione di Zakharova oggi non fa che confermarlo. Questo il concetto… - GiovaQuez : Moni Ovadia dice di non sapere se Hitler avesse o meno origini ebraiche ma 'c'erano persone di sospetta origine ebr… - GiovaQuez : Lavrov: 'Siamo stati costretti a riconoscere le due repubbliche indipendenti e intervenire per difenderle dagli est… - putino : Ieri l'ufficio del primo ministro israeliano ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con Na… - DanielaZini1 : RT @AgenziaANSIA4: +++ Esteri +++ #Lavrov: Hitler era ebreo. E 'I Protocolli dei Savi Anziani di Sion' è autentico. Ora torno a casa dai m… -