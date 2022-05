Hamsik: «Trabzonspor, Napoli, Scudetto: vi racconto tutto» (Di venerdì 6 maggio 2022) Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sullo Scudetto vinto in Turchia e sul Napoli Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sullo Scudetto vinto in Turchia e sul Napoli. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Mi sono goduto la serata finché ho potuto, sono rimasto in campo venti minuti con la gente. Penso di esser stato l’ultimo a rientrare negli spogliatoi. Quando ho firmato per il Trabzonspor non avevo chiara la forza della squadra. Dirigenti e allenatore ci credevano e io mi sono convinto dopo cinque giornate. Ho fatto la scelta giusta. Da tempo che qui non si festeggiava il titolo» Napoli – «Un amore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Marek, giocatore del, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sullovinto in Turchia e sulMarek, giocatore del, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sullovinto in Turchia e sul. Le sue dichiarazioni:– «Mi sono goduto la serata finché ho potuto, sono rimasto in campo venti minuti con la gente. Penso di esser stato l’ultimo a rientrare negli spogliatoi. Quando ho firmato per ilnon avevo chiara la forza della squadra. Dirigenti e allenatore ci credevano e io mi sono convinto dopo cinque giornate. Ho fatto la scelta giusta. Da tempo che qui non si festeggiava il titolo»– «Un amore ...

