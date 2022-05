Ha sparato in diretta Tv | terrore tra il pubblico | il raptus del giornalista è folle

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sul suolo Ucraino si combatte ormai da ben 72 giorni. Il presidente Putin ha detto che Mosca è pronta a garantire l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal, ma solo se i militari nello stabilimento si arrendono. Mosca dice che la fornitura di informazioni di intelligence a Kiev non aiuta il “rapido completamento” dell’operazione in Ucraina, dopo che il New York Times ha scritto che gli Usa hanno fornito dati che hanno aiutato Kiev a uccidere vari generali russi in Ucraina. Che dire la situazione diventa sempre più delicata. Inoltre, in queste ore è accaduto un fatto decisamente assurdo anche inTv: ildelVladimir Soloviev, il conduttore schierato con Vladimir Putin e sempre pronto a sostenere il falso nel nome dell'”operazione militare speciale”, è tornato a far ...