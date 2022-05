Guerra Russia-Ucraina, Usa: “La Russia ha mentito all’Onu”. Almeno 180 le persone rapite dalle truppe di Putin. Media: dagli Usa informazioni a Kiev per colpire l’incrociatore Moskva (Di venerdì 6 maggio 2022) Italia all’Onu, creare passaggi sicuri per i civili. Ambasciatore Usa a Mosca: rapporti diplomatici ridotti al minimo. Zelensky: da inizio Guerra oltre 2.000 missili sull’Ucraina. Ambasciatrice Usa all’Onu: conferme di fosse comuni a Bucha Leggi su lastampa (Di venerdì 6 maggio 2022) Italia, creare passaggi sicuri per i civili. Ambasciatore Usa a Mosca: rapporti diplomatici ridotti al minimo. Zelensky: da iniziooltre 2.000 missili sull’. Ambasciatrice Usa: conferme di fosse comuni a Bucha

