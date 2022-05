Guerra Russia-Ucraina, nuova fuga di notizie dai servizi Usa: “Fornite a Kiev informazioni per affondare l’incrociatore Moskva” (Di venerdì 6 maggio 2022) Quello che era iniziato come uno scoop giornalistico realizzato dal New York Times si sta velocemente trasformando in una emorragia di informazioni che dall’intelligence americana finiscono sulle pagine e i siti dei principali network americani. Ma allo stesso tempo complicano la posizione statunitense nel conflitto ucraino esponendo Washington alle ritorsioni russe. Dopo l’indiscrezione pubblicata dal Times, secondo cui gli apparati americani hanno fornito informazioni a Kiev per localizzare e uccidere alti generali russi sul campo, oggi lo stesso quotidiano, insieme a Washington Post, Cnn e Nbc riportano di altre soffiate riguardanti l’incrociatore Moskva che hanno permesso ai militari di Volodymyr Zelensky di intercettarla, colpirla e affondarla. Versione che, se confermata, potrebbe portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Quello che era iniziato come uno scoop giornalistico realizzato dal New York Times si sta velocemente trasformando in una emorragia diche dall’intelligence americana finiscono sulle pagine e i siti dei principali network americani. Ma allo stesso tempo complicano la posizione statunitense nel conflitto ucraino esponendo Washington alle ritorsioni russe. Dopo l’indiscrezione pubblicata dal Times, secondo cui gli apparati americani hanno fornitoper localizzare e uccidere alti generali russi sul campo, oggi lo stesso quotidiano, insieme a Washington Post, Cnn e Nbc riportano di altre soffiate riguardantiche hanno permesso ai militari di Volodymyr Zelensky di intercettarla, colpirla e affondarla. Versione che, se confermata, potrebbe portare ...

