Guerra Russia-Ucraina, Mosca usa l’Ungheria per dividere l’Ue. Orban: ‘Sanzioni sul petrolio linea rossa’. Medvedev: ‘Coraggioso’ (Di venerdì 6 maggio 2022) Disgregare la Nato e l’Ue erano obiettivi prefissati di Vladimir Putin alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina. E sul fronte europeo Mosca sembra aver individuato quello che considera l’anello debole di Bruxelles: l’Ungheria di Viktor Orban. Mentre nelle stanze di Bruxelles si discute e si contratta sulle tempistiche e i modi per sganciarsi dalle risorse energetiche della Federazione, dal governo di Budapest arriva la chiusura totale ai piani europei: “Le sanzioni al settore energetico russo rappresentano per noi una linea rossa”. Parola del premier Viktor Orban. Dichiarazioni che sono piaciute a Mosca, tanto che l’ex presidente e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha definito “coraggiose”. LA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Disgregare la Nato eerano obiettivi prefissati di Vladimir Putin alla vigilia dell’invasione dell’. E sul fronte europeosembra aver individuato quello che considera l’anello debole di Bruxelles:di Viktor. Mentre nelle stanze di Bruxelles si discute e si contratta sulle tempistiche e i modi per sganciarsi dalle risorse energetiche della Federazione, dal governo di Budapest arriva la chiusura totale ai piani europei: “Le sanzioni al settore energetico russo rappresentano per noi unarossa”. Parola del premier Viktor. Dichiarazioni che sono piaciute a, tanto che l’ex presidente e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, ha definito “coraggiose”. LA ...

