Guerra Russia-Ucraina | inaugurato il gasdotto GIPL che collega Polonia e Lettonia | “Risposta al ricatto energetico di Mosca all’Europa”

"Oggi consacriamo la nostra indipendenza energetica": tutti in questa Europa alla canna del gas vorrebbero poter dire lo stesso, per esorcizzare l'imbarazzante dipendenza da Mosca. Ma per il momento, questo mantra dei desideri Ue si è recitato solo in un piccolo villaggio lituano che si chiama Jauniuai e che ha appena 165 abitanti, nel distretto di Sirvintos della contea di Vilnius. È successo il 5 maggio, undicesimo giovedì di Guerra in Ucraina, in occasione dell'inaugurazione ufficiale del nuovo gasdotto GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), capace di trasportare circa due miliardi di metri cubi di gas: "Con questa opera noi rafforziamo la nostra resistenza alle pressioni politiche", ha sottolineato Gitanas Nauseda, presidente della Lituania, rivolgendosi agli ospiti polacchi, lettoni, estoni ...

