Guerra Russia-Ucraina, Conte: “Draghi negli Usa senza riferire in Parlamento? Sarei molto deluso. Giusto che si voti su un nuovo invio di armi” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Lasciamo che sia il gruppo parlamentare a valutare, ma sicuramente dopo 70 giorni di Guerra credo sia Giusto per il governo esprimere una valutazione, ragguagliare su quella che è l’evoluzione del conflitto, le direzioni intraprese e verso cui sta andando, ed è altrettanto Giusto e legittimo che il Parlamento, e l’intero popolo italiano possa valutare, esprimere una nota di indirizzo. Valuteremo con quale forma”. Giuseppe Conte non indietreggia sulla necessità che il Parlamento voti su un nuovo invio di armi all’Ucraina. Lo ribadisce al termine di un convegno a Palazzo Giustiniani. “Non credo assolutamente che la nostra posizione debba Contemplare di inviare armi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) “Lasciamo che sia il gruppo parlamentare a valutare, ma sicuramente dopo 70 giorni dicredo siaper il governo esprimere una valutazione, ragguagliare su quella che è l’evoluzione del conflitto, le direzioni intraprese e verso cui sta andando, ed è altrettantoe legittimo che il, e l’intero popolo italiano possa valutare, esprimere una nota di indirizzo. Valuteremo con quale forma”. Giuseppenon indietreggia sulla necessità che ilsu undiall’. Lo ribadisce al termine di un convegno a Palazzo Giustiniani. “Non credo assolutamente che la nostra posizione debbamplare di inviare...

