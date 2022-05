Guerra Russia Ucraina, Azovstal evacuata. Cremlino: “Non vogliamo usare armi nucleari”. Kiev: “Fregata russa in fiamme” (Di venerdì 6 maggio 2022) Cina: “Più sinergie militari con Mosca”. Papa: “Conflitto crudele e insensato”. Ripresi i bombardamenti su tutto il Paese. Usa negano ruolo nell’affondamento della Moskva. A Melitopol manifesti russi per la parata della vittoria. Zelensky: da inizio Guerra oltre 2.000 missili sull’Ucraina. Washington: «La Russia ha mentito all’Onu» Leggi su lastampa (Di venerdì 6 maggio 2022) Cina: “Più sinergie militari con Mosca”. Papa: “Conflitto crudele e insensato”. Ripresi i bombardamenti su tutto il Paese. Usa negano ruolo nell’affondamento della Moskva. A Melitopol manifesti russi per la parata della vittoria. Zelensky: da iniziooltre 2.000 missili sull’. Washington: «Laha mentito all’Onu»

